Президент Естонії Кальюлайд скоїла 30-кілометровий марш-кидок з військовослужбовцями

Президент Естонії Керсті Кальюлайд взяла участь у традиційному скаутському марш-кидку, до якого приєдналося 1300 осіб. В учасників було 8 годин, щоб пройти 30-кілометровий шлях.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Postimees.

«Сьогоднішній старт — відмінний спосіб для мене провести час з військовослужбовцями, союзниками і таким чином відзначити те, що Естонія приєдналася до НАТО 15 років тому», — сказала Кальюлайд, яка вперше брала участь у марш-кидку.

В учасників було 8 годин, щоб пройти 30-кілометровий шлях, який в основному пролягав на території центрального полігону Сил оборони, але також і на прилеглій до нього.

В екіпіровці військовослужбовців Сил оборони і представників силових структур були службове зброю і 10-кілограмовий рюкзак, на них була польова форма. Інші учасники несли рюкзаки по 15 кг, але могли подолати дистанцію і без додаткової ноші.

Зазначимо, Керсті Кальюлайд займає посаду президент Естонії з 10 жовтня 2016 року. В даний час їй 49 років.