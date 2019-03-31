У Чернівцях зафіксували відеозйомку бюлетеня

У Чернівцях голова однієї з виборчий комісій заявив у поліцію про факт відеозйомки бюлетеня.

Про це інформують у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

“У Чернівцях зафіксовано факт відеозйомки бюлетеня. О 9 годині 08 хвилин на спецлінію “102” звернувся голова однієї з виборчий комісій та заявив про порушення таємниці голосування”, – йдеться у повідомленні.

На вказану дільницю одразу виїхали правоохоронці.

Під час перевірки телефону порушника поліцейські знайшли відео його волевиявлення.