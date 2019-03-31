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Вдова Маккейна раптово прийшла на виборчу дільницю в Києві

31.03.2019

Вдова американського сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн 31 березня стала спостерігачем на президентських виборах України у складі делегації Міжнародного республіканського інституту США.

«Це день виборів в Україні. Процедури зроблені, готові для виборців», — написала вона в своєму Twitter, опублікувавши фото з виборчої дільниці в Києві.

«Я не можу придумати кращого способу вшанувати спадщину свого чоловіка, ніж демонструвати постійну підтримку свободи в країні, про яку він так сильно дбав. Пишаюся тим, що буду в складі місії «, – додала Маккейн.

— Cindy McCain (@cindymccain) 31 березня 2019 р.

Міжнародний республіканський інститут – некомерційна громадська організація, діяльність якої спрямована на підтримку розвитку свободи та демократії у всьому світі.

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