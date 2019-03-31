Сьогодні дізнаємося, виліковуються українці від простої наївності

Хочеться вірити, що до цього дня всі зрозуміли – боротьба між жадібністю і порядністю у нас закінчилася на користь жадібності, а значить тільки після того, як відбудеться перепозиціювання і перегрупування основних політичних сил, вихід з цієї кризи буде досить швидким.

А зараз вже не залишилося ЗАПОБІЖНИКІВ, які обмежували б самодіяльність топ-чиновників в бюджетній сфері. Якщо нічого не зміниться, якщо ситуація дійде до критичної точки, ЄС і США зможуть у будь-який момент досить різко змінити у нас поточне положення.

Знову в Києві з’явиться МВФ з новими програмами або нагрянуть представники Фінансового комітету Бундестагу. Чужий дядько врятує?

Отже, слово за виборцями, або нас накриє нова і більш потужна хвиля кризи.