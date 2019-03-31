Зеленський разом із дружиною проголосували на виборчій дільниці на Оболоні

Кандидат в президенти Володимир Зеленський проголосував на виборах.

Зеленський зазначив, що проголосував за гідну кандидатуру.

За його словами, у разі перемоги на виборах він має намір перший візит присвятити регіонах України, а вже потім міжнародний.

«Я не торгую посадами» — сказав кандидат у президенти Володимир Зеленський відповідаючи на запитання Українських Новин про те, чи буде він пропонувати посади своїм опонентам у разі перемоги на виборах.

За його словами, це питання буде обговорюватись, оскільки його опоненти також користуються довірою громадян, але «необхідно пройти етап виборів спочатку».

Нагадаємо, що почалися вибори Президента, проголосувати можна протягом 12 годин. У виборчі бюлетені включені 39 кандидатів у Президенти України, а графи «проти всіх» в ньому немає.

Останні соцопитування перед виборами Президента були опубліковані 28 березня. В той же час вже 31 березня, після закриття виборчих дільниць, консорціум соціологічних компаній оприлюднить результат екзитполу на виборах Президента.

З детальними подробицями про те, як проходять вибори, хто балотується в Президенти, які у кандидатів рейтинги і як будуть встановлювати результати, знайомтеся у спеціальному матеріалі агентства «Вибори Президента України 2019».