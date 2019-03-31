Замість дорогого імпортного газу – відходи сільського господарства: У Дніпрі придумали опалювати бюджетні установи пелет з лушпиння

Зробив новий відеоблог для проекту #Newkraine. Про те, як в Дніпрі придумали опалювати бюджетні установи пелет з лушпиння від насіння. Тепер замість дорогого імпортного газу спалюють відходи сільського господарства. Економлять таким чином до 10 млн кубів газу в рік.

Проект реалізується на гроші приватного інвестора. З бюджету на нього не витрачено ні копійки. Нові котельні на пеллетах будуються повністю з нуля – вже збудовано 3 таких котелень в Дніпрі, а також ще кілька в обласних містах Нікополі, Покриві, Марганці. В останніх двох взагалі ліквідовано центральне опалення. Житлові будинки перейшли на індивідуальне опалення, а бюджетні установи тепер топлять пелет з лушпиння.

Майже все обладнання нових котелень – українського виробництва. Міг би вийти хороший національний проект — переведення котелень з газу на пелети. Звичайно, повністю замінити газ таким чином не вийде, але відсотків на 20% можна було б забезпечити потреби опалення за рахунок відходів сільського господарства. У нашій країні таких відходів утворюється дуже багато, треба тільки вміти знайти їм застосування.

У Дніпропетровській області цим питанням посилено займаються, оскільки там цю ідею просував Юрій Голік з обласної ОДА. В інших областях, на жаль, все не так райдужно. Так що, мабуть, потрібен якийсь поштовх з центру, у вигляді окремого закону. Будівництво однієї такої котельні обходиться приблизно в 30 млн грн. Гроші не дуже великі, так що будувати пелетні котельні можна і за бюджетний рахунок, якщо передбачити статтю в бюджеті. Це хороше вкладення, яке з часом окупиться. Коли буде налагоджена така робота, то й не буде таких інцидентів, як у Смілі, де був колапс з опаленням у минулому році.