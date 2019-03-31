Лист з Луганська: жахлива і безпорадна життя людей похилого віку

Ймовірно, моя думка видасться вам безглуздою, але я рада тому, що мої бабуся і дідусь не дожили до цих часів, що їм не доводиться брати участь в цій загальній боротьбі за виживання. Хоча при цьому не було й дня, щоб не шкодувала про те, що їх немає поруч.

Пам’ятаю їх гідно старіючими. Саме гідність – ключова характеристика цих людей. Навіть важко хворіючи і йдучи, вони були гаряче улюблені своєю сім’єю. До них зліталися діти і онуки, їх не хотіли відпускати і за їх життя боролися до останнього. Але навіть в останні дні вони не були немічними стариками, а продовжували залишатися для нас гаряче коханими людьми.

Ймовірно, це величезне щастя – прожити життя так, щоб без жалю і залишку щедро роздаючи любов все своє життя, зуміти зібрати її в самому кінці: видиму у всьому, відчутну на кожному вчинку дітей і онуків. Навіть у тому, як за них боролися, відчувалося, що вони – стрижень великої родини, вони потрібні і їх втрату ніколи не заповнити.

Бачу сьогоднішніх людей похилого віку. І це застаріле слово «гідність» здається мені останнім, що може бути пов’язано з ними. Вони метушливі і розгублені, вони запитують несміливо у тих, хто молодше: «А 83 роки може бути причиною, через яку пустять без черги через блок-пост?» Або ще один варіант: «Мене прооперували з онкології, я пару тижнів як з лікарні, думаєте, мене можуть пустити без черги?» Вони намагаються показувати військовим по обидві сторони свої шрами і рубці, сині після крапельниць руки, довідки про страшні діагнози. Соромлячись і використовуючи цю карту як свій останній козир. Оголюючись перед натовпом, вірячи ще під щось.

Вони так безглузді в цій своїй віковій делікатності, в крихкості свого соматичного здоров’я, вразливість, образливість, майже по-дитячому чистих сльозах. Коли люди, що пережили набагато більші втрати, оплакують хамське звертання до них на «ти», витираючи сльози і не розраховуючи ні на чиє розуміння чи співчуття. Та, ні, вони давно вже не вірять у якийсь примарний покращення життя загалом або для себе зокрема. Але за кожним з них є ті, кому важлива їхня друга пенсія – немислиме багатство, яке як виграш у лотерею, впало їм просто з неба.

Вони біжать встигнути все наостанок свого життя. Допомогти дітям. Порадувати онуків. Багато з них тримають ту другу пенсію в руках в момент отримання і переводять її на картки дітей, яким набагато складніше у їх нового життя в чужих містах. Вони купують долари, щоб перевести в інші країни онукам, яких вони, можливо, вже ніколи не побачать. Вони так виховані – жити для інших до останнього подиху.

І, звичайно, їм десь в таємниці хочеться більше любові, більше визнання, більше поваги або хоча б просто розуміння того, якого їм все це – черги, піші переходи, стреси, тиснява. Вони по-старечому не сплять напередодні від хвилювання, одягають краще, куплене ще за колишньої благополучного життя і роками збережене в шафі, і безглузде від цього. Вони не їдять і не п’ють, щоб не бути прив’язаним до туалетів. Вони терплять біль, терплять сором і зриваються із-за дрібниць. Вони легше і переносять на ногах інфаркти, ніж хамське ставлення до них. Вони навчилися терпіти. Це забіг. Марафон. На виживання. І якщо ви любите своїх старих, зробіть все, щоб їх оминула ця доля.