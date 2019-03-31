Однієї думки про досить кави, щоб збадьоритися

«Кава вважається одним з найпопулярніших напоїв, про його фізичному впливі відомо вже досить багато. Набагато менше відомо про його психологічному значенні. Іншими словами, навіть видимі образи, що нагадують про нього, які можуть вплинути на те, як ми думаємо», — говорить співавтор дослідження Сем Маглио.

Разом з ще одним дослідником — Юджином Чаном — Маглио розглянув психологічний ефект, званий «фіксування установки», або прайминг. За їх словами, за рахунок праймингу вплив навіть тонких, майже непомітних сигналів або стимулів може змінити наше сприйняття навколишнього світу, наші думки і поведінку.

Оскільки в повсякденному житті ми часто стикаємося з образами, пов’язаними з кавою, або думаємо про самих напоях, ми часто піддаємося процесу фіксування установки на каву. Автори дослідження вирішили дізнатися, чи це дійсно справляє помітний вплив на людей, чи існує зв’язок між кавою і порушенням організму — підвищується їх фізіологічне збудження настільки, як якщо б вони і правда випили кави.

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Порушення ставиться до стану неспання і уважності: у мозку воно опосередковується певними ділянками мозку, які підвищують і потім підтримують свої рівні активності. Автори пояснюють, що психічне збудження може бути викликано багатьма речами, включаючи емоції, нейротрансмітери в мозку або кофеїн, який ми споживаємо (саме тому з допомогою кави можна «прокинутися»). Але однаково впливає на наш організм простий погляд на каву і сам напій?

Щоб з’ясувати це, команда вчених провела чотири окремі дослідження, працюючи з різними учасниками — представниками західної та східної культур. Широкий культурний діапазон досліджуваних знадобився для того, щоб фахівці могли порівняти ефекти сигналів, пов’язаних як з кавою, так і з чаєм. В ході роботи вони виявили, що учасники, які зазнали впливу сигналів, пов’язаних з каву, сприймали час як більш короткий і думали в більш конкретних і точних термінах.

«Люди, які відчувають фізіологічне збудження — знову ж таки, в цьому випадку в результаті праймингу, а не із-за вживання самого кави, — бачать світ у більш конкретних, детальних виразах. Це має ряд наслідків для того, як люди обробляють інформацію і приймають рішення», — говорить Маглио.

Цей ефект був відносно сильним у представників західної культури, але не настільки вираженим у учасників, які виросли на Сході. Фахівці вважають, що це пов’язано з відмінностями у сприйнятті кава між двома культурними групами. За їх словами, у Північній Америці, наприклад, існує образ ділового бізнесмена, що поспішав на важливу зустріч з потрійним еспрессо в руках, але в інших культурах подібного немає.

В майбутньому автори планують продовжити цю лінію досліджень і вивчити асоціації людей з різними продуктами харчування і напоями, а також те, як вони впливають на ефект праймингу.

За матеріалами Consciousness and Cognition

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