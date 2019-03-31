У Мозамбіку зростає кількість хворих на холеру

Кількість хворих на холеру перевищило 270 осіб



У Мозамбіку після тропічного циклону “Идай” вже 271 людина захворіла на холеру, з 1 квітня в країну доставлять близько 900 тисяч доз вакцини і почнеться вакцинація.

Тільки в портовому місті Бейра за останні 48 годин подвоїлася кількість зафіксованих випадків захворювання. У суботу в місті захворів на холеру вже 271 людина.

“Лікарі без кордонів” фіксують у Бейре приблизно 200 нових ймовірних випадків холери в день.

Всесвітня організація охорони здоров’я очікує, що 1 квітня в Мозамбіку доставлять близько 900 тисяч доз вакцини проти холери, і тоді в країні почнуть кампанію вакцинації.

Нагадаємо, що в середині березня над Мозамбіком, Малаві і Зімбабве пронісся циклон “Идай”, який викликав значні руйнування і забрав у цих країнах життя понад 700 осіб. Багато людей зникли безвісти. Тільки в Мозамбіку, за даними ООН, від циклону постраждали 1,85 мільйона осіб.

У Мозамбіку території в сотні квадратних кілометрів були затоплені, в небезпеці, за даними влади, виявилися 350 тисяч чоловік. Негода також зачепила сусідні Зімбабве і Малаві, де також десятки тисяч людей змушені були покинути свої будинки.