Чим може вдарити НАТО по Росії: названа найнебезпечніша зброя

Країни-члени НАТО у випадку повномасштабної війни з Росією можуть вдарити найпотужнішим зброєю. Зокрема, серед найбільш небезпечних видів озброєння — американський стелс-винищувач п’ятого покоління F-35 Lightning II.

Таку думку висловили експерти в статті для видання Business Insider. У цьому контекте також згадується створений спільно європейськими країнами багатоцільовий винищувач Eurofighter Typhoon.

У перелік зброї проти РФ також потрапили стратегічні бомбардувальники B-52, B-2 Spirit і B-1B Lancer, які повинні забезпечувати стримування противника, так як базуються в Європі.

F-35 Lightning II

Не забули експерти і американський протичовновий літак P-8A Poseidon — один з кращих мисливців за підводними човнами. У цю ж категорію включені італійські, французькі, іспанські, норвезькі і датські фрегати.

У числі інших видів озброєння згадуються американський ударний вертоліт AH-64 Apache, німецький бойовий танк (ОБТ) Leopard 2, американські авіаносці класу Nimitz, системи протиповітряної оборони Patriot і підводні човни класу Virginia.