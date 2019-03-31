Полутайное голосування: В Чернігівській обл. виборчі кабінки поставили біля вікна

В с. Ведильці Чернігівського району спостерігачі зафіксували факт розміщення кабінок для голосування у вікна, що суперечить нормам законодавства про таємному голосуванні. Про це повідомляється на сайті «Опори».

Зокрема, три кабінки для голосування розташовані біля вікон на першому поверсі будівлі, і сторонні особи з вулиці можуть бачити, як виборці заповнюють бюлетені.

Після зауваження спостерігача «Опори» голова комісії Ніна Коротич та секретар Тамара Колесник заклеїли вікна папером.

Наталія Высиканец, координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами у Чернігівській області нагадує, що голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється ст. 7 закону «Про вибори президента України».

Сьогодні, 31 березня, в Україні стартував перший тур президентських виборів. Центрвиборчком затвердив остаточний список з 39 кандидатів. До списку виборців внесено понад 35,6 млн громадян України, з них змінили місце голосування понад 315 тис. осіб, що дозволить проголосувати не за місцем прописки.

Щоб реалізувати своє право голосу, прийшовши на дільницю (до 20:00), кожен виборець має отримати у члена дільничної комісії виборчий бюлетень. Підставою для цього є пред’явлення документа, що підтверджує особу та громадянство України: паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, а для військовослужбовців строкової служби — військовий квиток.