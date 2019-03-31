У штабі Зеленського фіксують сотні порушень на дільницях

Станом на 10:15 31 березня в штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського надійшло кілька сотень повідомлень про порушення, пов’язані з організацією процесу голосування.

Про це під час брифінгу повідомив координатор команди кандидата Олександр Корнієнко.

За його словами, найчастіше фіксують недолік освітлення в кабінках для голосування, відсутність ручок і заборона використовувати принесені з собою ручки.

Крім того, на одній з ділянок у Києві зафіксували присутність восьми спостерігачів від чинного президента Петра Порошенка, що є порушенням.