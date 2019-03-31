ЦВК: ДО кібератакам з Росії готові морально і технічно

У Центральній виборчій комісії кажуть, що готові до можливих кібератак на виборах президента.

Про це на брифінгу сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук, коментуючи інформацію про погрози кібер-втручань з боку Росії.

“Центральна виборча комісія здійснила необхідні кроки з посилення заходів кібербезпеки, в тому числі, закупівля нового обладнання і софти, та інші дії”, – сказала Сліпачук.

Вона додала, що ЦВК “морально, технічно готова до таких викликів”. “Будемо відповідно реагувати і посилатися, в тому числі, на інформацію, яку дають нам наші відповідні компетентні органи щодо цього”, – зазначила голова Центрвиборчкому.

Сліпачук також закликала виборців проявляти “незгоду з ситуацією в країні” не пошкодженням бюлетенів, а власним вибором.