Дефіцит платіжного балансу склав $248 млн

Дефіцит платіжного балансу України в лютому виріс порівняно з попереднім місяцем в 3,6 рази – до $248 млн.

Згідно з даними Національного банку, в минулому році в лютому платіжний баланс був зведений з профіцитом у $253 млн.

В результаті за підсумками двох місяців дефіцит платіжного балансу збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 61,2% – до $316 млн.

Зафіксований в січні профіцит поточного рахунку в розмірі $527 млн у лютому змінився дефіцитом у $381 млн через розширення дефіциту торгівлі товарами.

Експорт товарів зростав меншими темпами ніж їх імпорт — 7,3% та 14,9% відповідно, на відміну від січня, коли експорт товарів зріс на 9,6%, тоді як їх імпорт знизився на 0,2%.

Обсяги експорту товарів склали $3,6 млрд. Обсяги імпорту товарів становили $4,6 млрд.

За рахунок цього дефіцит торгівлі товарами збільшився до $1,1 млрд (у січні — $235 млн).

Чисте запозичення від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) в лютому склало $379 млн (у лютому 2018 року чисте кредитування склало $56 млн).