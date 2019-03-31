Зеленський розповів, куди відправиться відразу після інавгурації, якщо стане президентом

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський після того, як проголосував за «гідного кандидата», підійшов до преси і заявив, що з сьогоднішнього дня в Україні починається нове життя, мовляв цього навіть природа радіє, тепло, сонце, тепер все буде зовсім по-іншому, тому що назавжди підуть у минуле такі поняття, як корупція, хабарі.

За словами Зеленського, одразу після інавгурації не варто очікувати, що він зробить якийсь міжнародний візит, спочатку тур по регіонах, спілкування з людьми і вже потім налагодження дипломатичних зв’язків. Також Зеленський підкреслив, що зараз не готовий обговорювати питання розподілу посад, оскільки ще не пройдений етап виборів.

Коментуючи інформацію, політичний аналітик Павло Нусс зазначив, що можна собі уявити з якою інтригою весь цивілізований світ спостерігає за українськими виборами Верховного головнокомандувача воюючою з російським варваром армії, на яких гіпотетично може перемогти підставна людина олігарха.