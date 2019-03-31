На тлі виборів, які відбуваються на територіях без російського світу, хочу нагадати деяким толерастам та іншим медіа шлюхам про те, що таке, коли ти нічого не вирішуєш. Взагалі. Далеко ходити не будемо, візьмемо паралельні реальності — Донецьк і Київ.

Отже, в Києві ти не знаєш, хто переможе на виборах. Взагалі. Це ознака вільного суспільства.В окупованому рф Донецьку можна призначити на посаду гауляйтера хоч нутрію і ти, двоногий громадянин, який має паспорт і свою особисту думку, на це не можеш вплинути від слова зовсім.

Може хто покаже мені як у Києві картоплю зі знижками продавали біля виборчих дільниць ? У Донецьку, під час так званих виборів пушилина, з цього ржала навіть вата. В цьому різниця по відношенню до людей: у Києві не вважають, що худоба можна приманити морквиною ицыбулей, а в окупованому рф Донецьку… Ну, ви зрозуміли.

До речі, хтось може сказати, скільки виборчих дільниць закрили в Києві для створення картинки в змі? Для окупованих територій – це нормально, бо росбыдлу потрібно показати цукерку і черги.

Хтось може показати як автобуси з бюджетниками в Києві звозилися на виборчі дільниці ? Ні ? Сука, я так і знав, в «рабів Америки» все через жопу, не те що в асвабажденнам рф від прав людини місті Донецьку.

Може хто згадає прізвище явно проукраїнського кандидата, який їздив до Києва просити знижку для Донбассаа, а потім повернувся в Донецьк і йому за це нічого не було? Сука, не повірите – я теж такого не пам’ятаю. У Києві ж людина має повне конституційне право проголосувати за того, хто готовий злити країну. Прізвища називати не буду, ви самі прекрасно знаєте.

До речі, цікаве питання: якщо Україна «продалася Америці», то чому до цих пір не ясно, кого поставить Вашингтон в крісло президента України? У асвабажденном рф Донецьку все було ясно і зрозуміло з самого початку не треба заздрити, ага].

І останнє.У асвабажденном і свабоднам від Української мови і культури Донецьку, присутні всі принади рюцке світу: обстріли, теракти, комендантську годину, безробіття, відсутність прав людини та інші духовні речі. Заєбца, не ?

Мораль. Не проебите країну сьогодні, шановні панство. Ато будете жити, як у Донецьку. Віримо в вас. [жителі окупованих територій].

Фашик Донецький