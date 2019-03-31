У Туреччині стартували вибори в місцеві органи влади

Партія Ердогана може програти



У Туреччині в неділю, 31 березня, проходять місцеві вибори, на яких партія президента Ердогана може понести значні втрати.

Голосування почалося о 7 годині ранку за місцевим часом у східній Туреччині і через годину – в іншій частині країни. Виборчі дільниці закриються о 4 годині дня на сході і в 5 годин – на Заході.

Право голосу мають близько 57 мільйонів осіб, результати голосування очікують близько опівночі.

У зв’язку з уповільненням економіки після валютної кризи в минулому році і обвалу ліри деякі виборці готові відмовитися від підтримки Ердогана. Опитування стверджували, що його Партія справедливості і розвитку може втратити контроль над столицею Анкарою і навіть Стамбулом, найбільшим містом країни.

Напередодні виборів опозиційні партії заявили про значні маніпуляції зі списками виборців. Серед найбільших несподіванок – в списках багато нових виборців старше 100 років.