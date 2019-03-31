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У соцмережах запустили флешмоб, щоб попрощатися з Порошенком

31.03.2019

У день виборів, 31 березня, українці запустили у соцмережах флешмоб з хештегом «остаточнепрощавай».

Він присвячений виборам і адресований президенту Петру Порошенку.

На своїх сторінках у соцмережах українці викладають пости, присвячені виборам президента: селфи у виборчих ділянках або просто свої роздуми. Все це користувачі супроводжують хештегом «остаточнепрощавай», вказуючи на те, що після виборів влада в Україні зміниться, а значить, підходять останні дні президентства Петра Порошенка.

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