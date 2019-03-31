В яких позах сплять тварини і чому

Справа в тому, що у жуйних тварин, таких як корови, вівці, антилопи, олені і жирафи, шматочки їжі в шлунку, які потрібно пережувати знову, сортуються за допомогою гравітації. Щоб процес проходив гладко в будь-який час, шлунок повинен залишатися в одному й тому ж положенні щодо сили тяжкості, незалежно від того, стоїть тварина або лежить. Ось чому корови завжди лежать на своїх животах і майже ніколи — на боці.

Передбачалося, що тварини, переварюють їжу іншим способом, з більшою ймовірністю будуть лежати на боці. Щоб дослідити зв’язок між травною системою і положенням для відпочинку більш детально, дослідники з Цюріхського університету спостерігали 250 ссавців в зоопарках більш ніж в 30 тисячах фазах відпочинку.

Однак фахівці виявили, що їх припущення було не зовсім правильним. Поряд з іншими факторами розмір тіла впливає на стан спокою тварин більше, ніж тип травлення. Маленькі тварини з короткими ногами проводять багато часу, лежачи на грудях: форма тіла, наприклад, капского дамана (виду афроазиатских ссавців) ідеально підходить для цієї позиції. За словами професора Маркуса Клаусса (Marcus Clauss), чим коротша відстань від середини тіла до землі, тим більше ймовірність того, що тварина ляже на живіт. У той же час чим більша тварина, тим частіше воно буде повністю лежати на боці, так як це зручно для ніг.

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Разом з тим є і винятки: деякі великі тварини відпочивають стоячи. Коні роблять це набагато частіше, ніж їхні найближчі родичі — тапіри й носороги. Відпочиваючи стоячи, вони «фіксують» колінну чашечку на одній із задніх ніг, щоб не напружувати м’язи. Верблюдовые — лами і дромедары — іноді вивергають частина вмісту шлунка, як і жуйні тварини, однак, на відміну від корів, час від часу можуть лежати на боці і здатні ненадовго переривати травний процес.

З всіх травоїдних на боці найчастіше лежать слони. Однак, чим старше слон, тим важче йому знову встати, тому багато з них уникають цієї пози. Тому важливо, щоб у слонів в зоопарках завжди були насипу з піску: спираючись на них, віковим тваринам легше встати. Якщо у тварин немає такої можливості, вони більш схильні притулятися до стін, стовпів або стовбурами дерев.

На відміну від слонів, бегемотів залишаються гнучкими навіть у старості та можуть дозволити собі лежати на боці. Крім того, дослідники виявили, що гризуни іноді люблять відпочивати сидячи, а єдиним дослідженим твариною, яка іноді лежить на спині, був великий рудий кенгуру. За словами вчених, гризуни із загону дикобразообразных (Caviomorpha) ніколи не використовували бічне лежаче положення, що може бути пов’язано не тільки з розмірами, формою тіла або іншими видовими характеристиками, але і з взаємодією гравітації і травних процесів. З тих же причин кенгурові ніколи не лежать на животі: пропорції їх задніх кінцівок перешкоджають тому, щоб ці тварини досягли стану спокою, яке було б порівняти з лежанням на грудях у інших видів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», обрані самі смішні фото диких тварин.

За матеріалами Naked-science

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