У Святошинському районі загорілися будинки з-за іскор на проводах

У Святошинському районі на вулиці Мальовничій загорівся двоповерховий житловий будинок. Полум’я виявилося сильним, з-за чого перекинулося на кілька сусідніх будівель. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вогонь повністю знищив два будинки і пошкодив дах ще одного. Мешканці сусідніх будинків кажуть, що над будинком почали іскрити проводу над дахом будівель, а через кілька хвилин побачили, що одна з них повністю охоплено вогнем. Площа пожежі досягла 400 квадратних метрів. За словами сусідів, в будинку проживали троє братів, які ремонтували у своєму дворі автобуси. На щастя, їм вдалося вчасно покинути приміщення.

Над ліквідацією пожежі працювали кілька десятків рятувальників. На місці також чергували медики, але їх допомога не знадобилася. За даною адресою викликали аварійну службу Київенерго, які відключили електрику і почали оглядати перевірку мережі, з-за якої і міг початися пожежа. Точні причини події встановлюються.