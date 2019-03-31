Інститут журналістики КНУ у день виборів агітує за Порошенка

У день виборів президента України Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка агітує за чинного президента Петра Порошенка.
Вчора, 30 березня, на офіційному сайті Інституту журналістики з’єднання явився банер «Думай». Ідентичну агітацію по всій країні поширює штаб Петра Порошенка.
Станом на 13:30 31 березня агітаційний банер продовжує «висіти» на сайті навчального закладу, – передає ІНФОРМАТОР.
Українське законодавство забороняє навчальним закладів брати участь у виборчий кампаніях кандидатів у президенти.