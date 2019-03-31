На виборчих дільницях у Харківській області з’явилися невідомі «волонтери»

Так, на виборчій дільниці № 631241 з’явилися особи, які представилися «волонтерами від комунального підприємства «Клуб за інтересами за місцем проживання».

«Волонтерів» 31 березня зафіксували спостерігачі громадської організації «ОПОРА». Вони звернулися до членів дільничної виборчої комісії, щоб з’ясувати, хто ці люди і чому вони знаходяться на виборчій дільниці. У відповідь їм повідомили, що «волонтерів» направили з окружної виборчої комісії. Після в окружній виборчій комісії заявили, що з невідомих змусили покинути зали для голосування.

Спостерігачі «ОПОРИ» також виявили перебування невідомих «волонтерів» на ділянці №631299, але вони не були в залі для голосування.