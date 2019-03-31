У Житомирі іноземний спостерігач зафіксував пошкодження виборчої скриньки на дільниці

У день виборів Президента України, 31 березня, іноземний спостерігач зафіксував пошкодження виборчої скриньки на дільниці №181386 у Житомирі, що за адресою вул. Гетьмана Самойловича, 16.

У коментарі Житомир.Life голова дільничної виборчої комісії розповів: наразі скринька не функціонує, а факт пошкодження належний чином задокументовано.

«О 10:11 ранку іноземний спостерігач помітив, що стаціонарна виборча скринька №1 була дещо пошкоджена, тобто, трохи відкрита. Негайно виборча скринька була опечатана 4 членами виборчої комісії №181386 і поставлена на видне місце догори дном, що унеможливлює кидання бюлетенів у цю скриньку. Було складено відповідний акт», — зазначив голова дільничної виборчої комісії №181386 Сергій Можаровський».

Голова дільничної виборчої комісії зазначає: така ситуація, ймовірно, виникла через те, що була порушена герметичність конструкцій скриньки.

«Скляна пластинка, тобто, слюда, була дещо відкрита. Можливо, десь вона відпала під час вкидання бюлетенів», — заявив Сергій Можаровський.

Частку ж бюлетенів, які вже потрапили до скриньки, вирішать у залежності від їхньої кількості.

«На підсумковому засіданні, після 20:00, порахуємо кількість бюлетенів, які знаходяться у даній скриньці, і якщо їхня кількість не перевищує 5% від загальної кількості голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, ми розглядатимемо бюлетені, будемо ставити на голосування, та визначатимемо, дійсний кожен бюлетень чи ні. Якщо ж їхня кількість перевищує 5% від загальної кількості, вони не враховуватимуться», — підсумував Сергій Можаровський.