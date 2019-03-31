У Берліні школярка отримала престижну нагороду за захист клімату

Ще в 2018 році вона потрапила до 25 найбільш впливових підлітків світу



Шведська школярка і активістка руху за захист клімату Грета Тунберг стала лауреатом німецької нагороди у сфері кіно і мас-медіа “Золота камера”. Церемонія вручення престижної нагороди відбулася в суботу в Берліні.

“Сама 16-річна школярка з синдромом Аспергера присвятила свою нагороду захисникам Гамбахского лісу і закликала знаменитостей попередити людство про загрозу, яку представляють зміни клімату”, – йдеться в повідомленні.

За словами Тунберг, людство стоїть на роздоріжжі своєї історії”.

Школярка також назвала комічним те обставина, що підлітки змушені пропускати заняття в школі, щоб виступити з протестом проти знищення їхнього майбутнього.

У п’ятницю понад 20 тисяч осіб, в основному школярів, вийшли в Берліні на демонстрацію на захист клімату, пройшовши від Міністерства економіки та енергетики до Бранденбурзьких воріт.

Масовість п’ятничної акції в Берліні була пов’язана не в останню чергу, з приїздом в німецьку столицю ініціатора руху, 16-річної шведської активістки Грети Тунберг, яка виступила перед присутніми на Паризькій площі.

Сама Тунберг почала протестувати проти недостатніх заходів щодо захисту клімату влітку 2018 у парламенту в Стокгольмі. Світове увагу вона привернула до себе своїми виступами на політичних конференціях. В рамках її приїзду до Німеччини їй буде вручена нагорода за захист клімату.

Вже протягом багатьох місяців дівчина по п’ятницях замість уроків у школі виходить на пікет на захист клімату. Зокрема, в березні цього року вона брала участь у п’ятничних демонстраціях підлітків в Гамбурзі та Берліні. За її прикладом пішли десятки тисяч школярів, у тому числі і в Німеччині.

Ще в 2018 році вона потрапила до 25 найбільш впливових підлітків світу, а в березні 2019 група шведських і норвезьких політиків висунула Тунберг на Нобелівську премію миру.