В Житомирі мер і голова ОДА позували на камери з розгорнутими бюлетенями

Мер Житомира Сергій Сухомлин і голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундіч сфотографувалися з бюлетенями біля урн для голосування, передає «Опора».

«Громадянський обов’язок виконав», — написав Сергій Сухомлин в соцмережі.





Фото Ігор Гундіч опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook. На фотографії він тримає в руках розгорнутий бюлетень, який опускає у скриньку для голосування. В «Опорі» відзначили, що прізвища кандидатів та відмітки на фото розмиті, проте можна припустити, що коли було зроблено це фото, інші особи, які є на дільниці, могли побачити позначку, за кого Ігор Гундіч віддав свій голос.

«Проголосував за продовження реформ», — повідомив Ігор Гундіч.

Відповідно до частини 1 статті 7 закону України «Про вибори президента України»: «Голосування на виборах президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація у будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабінці для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення виборців у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування».