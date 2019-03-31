Бойовики «ЛНР» обстрілом знищили будинок пенсіонерів у Золотому

Увечері 30 березня на Донбасі російсько-окупаційні війська знищили будинок мирних жителів у місті Золоте. Сім’ю пенсіонерів врятувало лише те, що в день обстрілу вони поїхали до родичів.

Бойовики «ЛНР» завдали артилерійський удар по місту Золоте вже з настанням темряви, близько 19.00. Постраждали будинку по вулиці 1-ї Вільної — туди прилетіли три снаряди 152-го калібру. У двох будинках були пошкоджені вікна, паркани, прибудинкові споруди.

Житловий будинок за адресою вул. 1 Вільна, 29, внаслідок прямого попадання боєприпасу був повністю знищений.

Голова військово-цивільної адміністрації Золотого і Катеринівки Костянтин Ільченко зафіксував на фото руйнування в житловому секторі. Першими на допомогу прийшли волонтери гуманітарної місії «Проліску», які вже везуть все необхідне для постраждалих мешканців Золотого.