МВС: П’ятеро українців намагалися прихопити «сувенір»

П’ятеро виборців спочатку голосування за президента України зробили спробу винести бюлетені з виборчих дільниць. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу в неділю, 31 березня.

За його словами, таких випадків до 20:00 буде більше.

«Частина виборців — на 11:00 було зафіксовано 5 таких випадків — ми розуміємо, що буде більше, оскільки не всі прочитали закон і не всі розуміють, що його треба дотримуватися, у нас намагалися винести бюлетені з собою, взяти їх на сувенір», — розповів Варченко.

Також він нагадав, що такі дії українців підпадають під статтю кримінального кодексу.