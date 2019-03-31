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МВС: П’ятеро українців намагалися прихопити «сувенір»

31.03.2019

П’ятеро виборців спочатку голосування за президента України зробили спробу винести бюлетені з виборчих дільниць. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу в неділю, 31 березня.

За його словами, таких випадків до 20:00 буде більше.

«Частина виборців — на 11:00 було зафіксовано 5 таких випадків — ми розуміємо, що буде більше, оскільки не всі прочитали закон і не всі розуміють, що його треба дотримуватися, у нас намагалися винести бюлетені з собою, взяти їх на сувенір», — розповів Варченко.

Також він нагадав, що такі дії українців підпадають під статтю кримінального кодексу.

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