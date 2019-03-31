На Одещині дружина поліцейського влаштувала бійку прямо на дільниці

У Балтському районі Одеської області дружина патрульного поліцейського влаштувала сцену ревнощів прямо на виборчій дільниці.

Як повідомив в Facebook голова ГО «Варта-1» Ігор Зінкевич, причиною конфлікту став той факт, що поліцейський ніс службу на ділянці з колегою протилежної статі.

«Дружина поліцейського, дізнавшись, що її чоловік несе службу з поліцейським жіночої статі, навідалася в приміщення дільниці, в результаті чого обидва поліцейських отримали різного роду травми. Дана подія поставлено на контроль і доручено довести до особового складу для недопущення подібних ситуацій», — сказано в повідомленні.

Зінкевич відзначив, що черговий по ГУНП в Одеській області попередив всі ділянки, де несуть службу поліцейські чоловічої та жіночої статі: не вступати один з одним у неділові стосунки.

Користувачі сприйняли ситуацію з гумором. «Ось це емоції!», «Службовий роман – то святе», » Ревнивиця», — написали в коментарях.