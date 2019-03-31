Українці не можуть проголосувати: гігантські черги на дільницях з-за високої явки

На виборах президента України спостерігається рекордна явка виборців, яка призводить до утворення величезних черг. За даними на 11 ранку, вже проголосували 16% громадян в середньому по Україні.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином на цих виборах явка з ранку вже на 3% більше, ніж була під час попереднього обрання президента у 2014 році. Тоді до цього часу проголосувати прийшло лише 13% виборців.

Велика кількість охочих віддати свої голоси призвело до того, що станом на даний момент, на виборчих дільницях утворилися величезні черги. Як повідомляють користувачі соцмереж, щоб кинути бюлетень в урну доводиться чекати до декількох годин.

«Читаю у Фейсбуці публікації молодих людей про те, що з-за величезних черг на дільницях вони не змогли проголосувати. Мовляв, постояли, розвернулися, пішли. І таких багато! Звичайно, можна їх засуджувати, але з іншого боку — чому не можна було якісно налагодити процес голосування? Або це саботаж виборчкомів? Молодь імпульсивно і їх можна зрозуміти, а от організаторів на місцях я не розумію», — написав політолог Олексій Голобуцький.

«Вже кілька людей дзвонили і писали з обуренням через черги на дільницях. Що коли голосували, то стояли в довгій черзі. Старші Люди стоять, хоч і обурюються, а ось молодь приходить, дивиться і йде. І я цілком вірю, що замість довгої черги хлопці і дівчата виберуть шашлики в лісі. Зрештою — це їх право, як і право вибору», — написала Вікторія Білан.

«Знаєте, не треба мені таке неділю! Зіпсували настрій з самого ранку! Думала: погода прекрасна, зараз пройдуся на виборчу дільницю, проголосую і піду гуляти по місту. А фіг там! Черга така, що треба вбити на цю справу цілий день, судячи з усього. Нафіг воно треба! — подумала я, взяла кави і пішла насолоджуватися відмінним недільним днем!» — повідомила Аліса Мон.

«Знайомий пише, що в 10 ранку намагався проголосувати на дільниці. Ну як намагався, прийшов, став у чергу, простояв 25 хвилин і пішов. Просто черга була настільки величезною. Ще й наслухався всяких жахів схоже розп’ятим хлопчикам. Каже, що у нього психологічна травма. Невже не можна зробити нормальні умови? Щоб всі могли швиденько проголосувати», — обурилася Еллен.