У Туреччині зафіксували потужний землетрус

На заході Туреччини стався сильний землетрус



На заході Туреччині в неділю, 31 березня, стався землетрус магнітудою 5,0. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 5 км.

Землетрус стався в 8 км на північний схід від міста Аджипаям і за 224 км до південно-сходу від Ізміра.

За даними управління з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини, після сильного землетрусу, силу якого вони оцінили в 4,9, в цьому районі стався ще один землетрус силою 4,1.

“Жодних негативних повідомлень після двох підземних поштовхів силою 4,9 і 4,1, що сталися в Аджипаяме, Денізлі, не було отримано”, – зазначили в управлінні.