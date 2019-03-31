Дієтолог розповіла, що не можна їсти гіпертонікам: раціон відіграє вкрай важливу роль

На думку фахівця, для здоров’я людей, які мають проблеми з підвищеним тиском, раціон відіграє вкрай важливу роль.

Оксана Скиталінська, відомий український лікар-дієтолог, розповіла про те, що саме не варто вживати в їжу тим людям, які страждають від підвищеного артеріального тиску (гіпертонії), пише УНІАН.

«У першу чергу, гіпертонікам потрібно менше вживати продукти, що містять сіль. У другу чергу — продукти, що містять насичені жири. У третю — солодощі. З приводу солі — мова йде не тільки про ту солі, якої ми солимо їжу на нашому столі. Є дуже багато «прихованої солі», яка міститься в ковбасних виробах, сосисках, сири, консерви, напівфабрикати, хлібі. У хлібі дуже багато солі», — розповіла вона.

За словами Скиталінської, сіль робить украй негативний вплив на серцево-судинну систему. «Слід зменшити вживання солі, тому що вона викликає спазм судин різного калібру, веде до підвищення тиску.Що стосується продуктів, які мають насичені жири, то це — не тільки сало і масло, це також і смажена їжа.

Для здоров’я людей, які мають проблеми з підвищеним тиском, раціон відіграє вкрай важливу роль

Особливо це стосується продукції, що містить нездорові жири, маргарин, трансжири (тобто в основному всі напівфабрикати)», — висловилася вона. Як говорить Скиталінська, всім людям, схильним до гіпертонії, потрібно вживати в їжу овочі, фрукти та насіння, а також всіляко уникати малорухливого способу життя.

«Третє — слід виключити всі солодощі, а також білий хліб, тому що всі вони в 90% перетворюються в жир і осідають всюди, де тільки можна в організмі — під шкірою, у печінці, підшлунковій залозі, в судинах, м’язових волокнах і т .д. Тому людям, схильним до гіпертонії, треба покласти в основу свого раціону овочі (свіжі і термічно оброблені), невелику кількість фруктів, ягоди, горіхи, насіння.

Слід виключити всі солодощі, а також білий хліб

І обов’язково потрібно включити в щоденний режим життя багато-багато руху (не менше години, а краще — півтора). Це може бути ходьба, наприклад, по сходах, різні вправи, зокрема, вправи з власною вагою (віджимання, присідання, махи ногами і т. д.)», — резюмувала вона.

Раніше повідомлялося, що підвищений артеріальний тиск загрожує інсультом. Будь-які народні та натуральні способи лікування необхідно використовувати тільки після консультацій з лікарем. Регулярні фізичні навантаження. Для того щоб ґрунтовно зменшити артеріальний тиск, необхідно підвищити функціонал серця.

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Тим самим, наш головний насос буде краще прокачувати кров по організму, що зменшить тиск на стінки артерій. Регулярні фізичні навантаження цьому сприяють, і особливо кардионагрузки начебто плавання та бігу.

Кількість солі в раціоні до мінімуму. Сіль містить натрій, який є одним з основних факторів збільшення артеріального тиску, щоб було підтверджено в ході численних досліджень. Зовсім необов’язково відмовлятися від солі, але обмежте користування до мінімуму. Так що погані десна можуть звести нанівець дію дорогих ліків для гіпертоніків.

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