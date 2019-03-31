З’явилися дані про порушення на виборах у Львівській області: усі подробиці

У Львівській області вранці поки не зафіксували порушень на виборах.

Так, на десятій ранку правоохоронці не отримали жодного повідомлення про порушення на всіх 2136 ділянок і 12 виборчкомів, які є у Львівській області, передає Politeka.

Поліція виставила 8,5 тисяч співробітників для того, щоб стежити за виборами. Також Нацполиция радить бути стежити за порушеннями і повідомляти на гарячу лінію МВС.

До речі, на виборчій дільниці атакували Зеленського: з’явилися перші фото і подробиці. У неділю, 31 березня, кандидат у президенти України Володимир Зеленський проголосував на виборах.

Команда Володимира Зеленського вела трансляцію у прямому ефірі. Як тільки шоумен з’явився на виборчій дільниці, його «атакувала» натовп журналістів. Проголосувати на виборах Володимир Зеленський прийшов разом із дружиною.

Також Hyser писав про те, що астролог дав прогноз на президентські вибори в Україні.

Зірки сприятимуть масштабних фальсифікацій на виборах.

«В день виборів – 31 березня – можна очікувати буйства фальсифікацій, туману і обману на виборах. В результаті всього цього результат першого туру виборів може потрясти українців – він виявиться просто фантастичним. Результат, який покажуть, просто здивує, тому що рейтинги кандидатів, які показували соціологічні компанії до 31 березня будуть кардинально відрізнятися від картини, яку покажуть вибори», — сказав він.

У день виборів, 31 березня, планети будуть сприяти настільки масштабної фальсифікації виборів, яку тільки можна собі уявити.

Росс зазначив, що кращі зірки 31 березня в гороскопі у Володимира Зеленського.

«У Зеленського взагалі «зоряна година» на цілу весну, йому має везти і в березні, і в квітні. У Порошенка зірки сприятимуть фальсифікаціям. Трохи гірше, чому Порошенко і Зеленського, зорі в гороскопі на цей день у Тимошенко», — пояснив астролог.

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Суспільство

Стало відомо про ряд підозрілих інцидентів на виборчих дільницях.

Про це повідомила команда кандидата в президенти Володимира Зеленського на сторінці в Facebook.

Непорозуміння виникли на засіданнях спостерігачів для відкриття опечатаних і заздалегідь опломбованих сейфів з бюлетенями.

Нагадаємо, що стало відоме ім’я найпопулярнішого кандидата в президенти.

Раніше Hyser повідомляв, що з’явилися декларації головних кандидатів президентської гонки.

Також Hyser писав, що відомий телеведучий спрогнозував, чим закінчаться вибори.