Українка народила дитину прямо на виборчій дільниці: «Встигла виконати громадянський обов’язок»

У день виборів президента України мешканка Києва народила дитину на одній з виборчих дільниць.

«З приємного: на одній з ділянок, який в пологовому будинку на Подолі, майже годину тому народилася дівчинка. Породілля встигла виконати свій громадянський обов’язок», — написала вранці 31 березня журналістка Рена Назарова у своєму Facebook.

Втім, самі пологи пройшли в належних умовах в палаті пологового будинку, уточнили в прес-службі департаменту охорони здоров’я КМДА. Але відразу після появи дитини на світ, молода мама з допомогою медперсоналу та родичів поїхала на каталці в дільницю, щоб проголосувати.

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Суспільство

Всього на виборах 31 березня створено 199 виборчих округів і працюють понад 29 тисяч виборчих дільниць. Спеціальні ділянки розміщені у лікарнях, пологових будинках, в’язницях та на території військових частин.

У списки виборців включено понад 29 мільйонів 789 тисяч українців.

У Києві в штатному режимі працюють всі 1103 ДВК. Дільниці відкрилися о 8:00 і закриються о 20:00. Кожен з них знаходиться під охороною поліції і представників інших силових структур.

Якщо в першому турі жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів виборців (50% + 1 голос), 21 квітня відбудеться другий тур виборів. У нього вийдуть два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

Багатьох українців хвилює питання, коли чекати результатів 1-го туру. Перші дані екзит-полів з’являться в 20:00, і це буде інформація станом на 18:00. Потім соціологи оприлюднять дані в 23:00 — станом на час закриття дільниць.

Офіційні ж результати Центральна виборча комісія повинна оголосити протягом 10 днів, тобто до 10 квітня.

Втім, журналіст Мустафа Найєм уже видав перші дані екзит-полів. Оскільки законодавством їх заборонено публікувати до закінчення голосування, Найєм розмістив їх під виглядом «маркетингового дослідження алкогольних уподобань українців», зашифрувавши імена кандидатів під виглядом спиртних напоїв. Але здогадатися, хто з них хто не становить особливої проблеми.

Так, за інформацією Найєма, станом на 12:00 переваги любителів алкоголю розподілилися наступним чином: «ЗЕбровка» — 27,7%; Шоколадний лікер — 17,7%; «Вдова Кліко» — 14,8%.

Нагадаємо, названі головні порушення на виборах — вибухівка і фото з бюлетенем.

Як повідомляв Hyser, в центрі Києва помітили натовп «титушек».

Також Hyser писав, що стало відоме ім’я найпопулярнішого кандидата в президенти.