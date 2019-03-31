Масові затримки, зламані урни і сотні порушень: спливла вся правда про вибори в Україні, «кам’яний вік»

Представили Нацдружин під час виборів знайшли зламані урни для голосування, які неможливо було опломбувати в Конотопі Сумської області.

Активісти розповіли, що секретар дільничної комісії не хотіла забирати ці урни, активісти наполягли прибрати їх, два акта про порушення також були написані, передає Чесно.

Інформаційні бюлетені розміщені місцями в Україні не в алфавітному порядку.

«Знову фіксуємо, що інформаційні бюлетені розміщені не в алфавітному порядку. Один з кандидатів — одразу біля входу. Така ж ситуація була на ділянці в селищі Коцюбинське Київської області», — йдеться в повідомленні.

Також з початку голосування в Україні майже 30 тисяч виборчих дільниць вчасно не відкрилися три, проте пізніше і вони почали роботу.

Проблеми виникли на одній дільниці у Київській області у двох – в Одеській області.

«Зокрема, найбільшою проблемою було те, що в Ізмаїлі на одній з виборчих дільниць номер печатки не співпадав з номером, який був зазначений на бюлетенях. Але цю проблему вже вирішили і цю ділянку вже працює», – зазначено в повідомленні.

Також Hyser писав про те, що астролог дав прогноз на президентські вибори в Україні.

Зірки сприятимуть масштабних фальсифікацій на виборах.

«В день виборів – 31 березня – можна очікувати буйства фальсифікацій, туману і обману на виборах. В результаті всього цього результат першого туру виборів може потрясти українців – він виявиться просто фантастичним. Результат, який покажуть, просто здивує, тому що рейтинги кандидатів, які показували соціологічні компанії до 31 березня будуть кардинально відрізнятися від картини, яку покажуть вибори», — сказав він.

У день виборів, 31 березня, планети будуть сприяти настільки масштабної фальсифікації виборів, яку тільки можна собі уявити.

Росс зазначив, що кращі зірки 31 березня в гороскопі у Володимира Зеленського.

«У Зеленського взагалі «зоряна година» на цілу весну, йому має везти і в березні, і в квітні. У Порошенка зірки сприятимуть фальсифікаціям. Трохи гірше, чому Порошенко і Зеленського, зорі в гороскопі на цей день у Тимошенко», — пояснив астролог.

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Суспільство

Стало відомо про ряд підозрілих інцидентів на виборчих дільницях.

Про це повідомила команда кандидата в президенти Володимира Зеленського на сторінці в Facebook.

Непорозуміння виникли на засіданнях спостерігачів для відкриття опечатаних і заздалегідь опломбованих сейфів з бюлетенями.

Нагадаємо, що стало відоме ім’я найпопулярнішого кандидата в президенти.

Раніше Hyser повідомляв, що з’явилися декларації головних кандидатів президентської гонки.

Також Hyser писав, що відомий телеведучий спрогнозував, чим закінчаться вибори.