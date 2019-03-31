Розкрито неймовірна таємниця принцеси Діани

Принцеса Уельська Діана померла в 1997 році після небезпечного ДТП від прихованої мікротравми, яку вчасно не визначили парамедики.

Про це повідомляє видання «Акценти».

Так, принцеса Діана померла від травми, яку досить рідко отримують під час аварій.

Лікарі, які прибули на місце події, необачно надали допомогу їй, судячи по видимих пошкоджень голови і тулуба. Потім вони почали допомагати чоловікові, який сидів на передньому сидінні.

Судмедексперт встановив, що принцеса Діана отримала деяку кількість переломів і не сильний забій грудини. По прибуттю медиків на виклик, принцеса з ними розмовляла і була в повній свідомості. Тому лікарі навіть не подумали про можливу наявність внутрішніх ударів.

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За заявою експерта, незворотні наслідки зіграли два важливих моменти. Перший – це медики не дізналися принцесу Діану, так як інцидент стався у Франції. Надавши першу допомогу, вони відразу переключилися на охоронця, так і не дізнавшись про основний травмі — внутрішній кровотечі.

Ніхто не думав про те, що рана може бути прихована. Вся складність полягала в тому, що відень і пошкодження заховані глибоко в центральній частині грудної клітини. Тиск крові в цих венах не таке сильне. З цієї причини кров з отриманого розриву витікала довго і дуже повільно. Тому такий забій дуже складно виявити, а, відповідно, і вчасно усунути.

Таким чином, принцеса Діана втратила свідомість в кареті швидкої допомоги. А в лікарні, коли лікарі намагалися зашити пошкоджену ділянку вени, було вже занадто пізно.

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