На виборах зафіксували майже тисячу порушень, більшість з них у Києві

Станом на 16.00 неділі, 31 березня, в Національну поліцію України надійшло 950 заяв і повідомлень про правопорушення на виборах президента країни.

“Станом на 16:00 в поліцію надійшло 950 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, всього з них: Київ – 137; Дніпропетровській області – 90; Одеській – 88; Донецькій – 81; Харківській – 81; Луганській – 41; Вінницькій – 34”, – повідомили в МВС.

У міністерстві уточнили, що зазначені факти в основному пов’язані з незаконною агітацією – 82; підкупом виборців – 27; пошкодженням бюлетенів – 20; фотографування бюлетенів – 70; спробою виносу бюлетеня з ділянки – 8. “За даними фактами розпочато 12 кримінальних проваджень. Крім того, органами поліції складено 4 адміністративних протоколи”, – йдеться в інформації.