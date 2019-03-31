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“Всіх знаємо в обличчя”: виборцям видавали бюлетені без пред’явлення документів

31.03.2019

У день виборів президента України 31 березня в країні фіксується все більше фактів порушення виборчого процесу.

Видання публікує відео, на якому зафіксовано, що на виборчій дільниці у селі Пузняковцы ДВК210345 Мукачівського району Закарпатської області видають бюлетені без пред’явлення документів, що засвідчують особу. Співробітники виборчої комісії стверджують, що можуть так поступати, так як знають всіх односельців в обличчя. При цьому явка на цій ділянці виявилася рекордною – з 405 зареєстрованих виборців до обіду проголосувало 396 громадян.

Також видання повідомляє, що члени виборчої комісії виконували обов’язки в нетверезому стані.

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