Російський найманець, який приїхав на Донбас вбивати українців, помер від інфаркту

У Росії від інфаркту помер найманець Денис Карнаухов (позивний «Лебідь»), який влітку 2014 року воював у Слов’янську на стороні «Донецької народної республіки» і отримав поранення обох ніг.

Про смерть терориста повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) в Facebook. Він також розмістив підтверджують це скріншоти сторінок із заборонених в Україні соціальних мереж.

«#200_бригада поповнилася черговим бійцем Карнаухов «Лебідь» Денис зі Слов’янська, інфаркт в РФ. Все буде Україна і перемога за нами!» — емоційно підписав Штірліц фото.

«11 березня Денис Карнаухов помер від серцевого нападу (інфаркт міокарда). 5 липня 2014 року в страшному бою він отримав важке поранення обох ніг. До своєї смерті був інвалідом», — пишуть в мережі.

Facebook Анатолія Штефана (Штірліц)

Денис Карнаухов (позивний «Лебідь»)

Facebook Анатолія Штефана (Штірліц)

Facebook Анатолія Штефана (Штірліц)