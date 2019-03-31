На Волині депутату погрожували розправою за те, що розсекретив скупку голосів за Порошенка

Депутат Волинської облради Олександр Омельчук став свідком того, як жінка на ділянці у власному списку виборців відзначала прийшли голосувати. Згодом авто депутата заблокували, вирвали мобільний телефон і погрожували розправою. Поліція розслідує цей інцидент.

За словами депутата, інцидент стався в селі Дидичи Ківерцівського району. «Дама на ім’я Любов Приймак — учасниця сітки Порошенко. Вона відзначала тих, хто прийшов на ділянку, що є порушенням», — розповідає депутат і каже, що коли жінка помітила, що її знімають, почала тікати і ховатися. Натомість депутат намагався випитати в неї, що вона відзначає в списку.

Фото: volynnews.com

«Ви відзначаєте, хто вже прийшов голосувати, щоб заплатити їм за голосування?» — цікавився депутат і не отримав відповіді. Депутат викликав поліцію, повідомив про факт порушення і відправився в селище Олику. Однак дорогу йому перегородив автомобіль ВАЗ «Нива» з номерним знаком АС 8800 ВК. Депутату погрожували розправою, вирвали телефон. «З автомобіля вискочив чоловік на ім’я Леонід Кошинський. Вибив телефон з рук, порвав чохол», — повідомив депутат.

Фото: volynnews.com

За його словами, дані про правопорушення внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.