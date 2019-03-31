У Полтаві посеред вулиці сталася стрілянина

Учасники бійки отримали тілесні ушкодження, але від пострілів ніхто не постраждав

В Полтаві серед білого дня на людній вулиці Гагаріна, троє чоловіків влаштували бійку, під час якої відбулася стрілянина.

Як повідомили в прес-службі МВС, один з чоловіків використовував пістолет, ймовірно, під патрон Флобера, і зробив кілька пострілів. Поліцейські прибули на місце події вже через кілька хвилин після виклику.

Агресивного «стрілка» затримали, а його пістолет – вилучили. Також копи встановили всіх учасників події, зараз вони дають пояснення у поліцейській дільниці.

На щастя, в результаті інциденту вогнепальних поранень ніхто не отримав, проте учасники бійки отримали тілесні ушкодження. В даний час поліція з’ясовує всі обставини і причини агресивної поведінки чоловіків.

Між тим, в соціальних мережах з’явилося відео цього інциденту. Увага! Ролик містить нецензурну лексику!