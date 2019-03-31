Тимошенко збирає під ЦВК «масовку» для провокацій, – соцмережі

Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко збирає під стінами Центральної виборчої комісії в Києві «масовку» з метою здійснення провокацій.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив блогер Олександр Барабошко.

«Розцінки стояти під ЦВК від Тимошенко», – написав Барабошко.

Як доказ блогер приводить скріншоти листування, в якій обговорюється час і місце збору, а також оплата за послуги та бонуси за додаткові людей, яких вдасться залучити до провокацію.

«Сьогодні з 18:00 до 22:30 (+- 30 хвилин). Буде робота, 300 гривень, всіх розраховую на карту, за наведених людей бонус 20 грн, 40 місць. Суть роботи масовка. Вік, вага, стиль одягу не важливі, місця розлітаються швидко, чекаю бажаючих в особистих повідомленнях», – йдеться в листуванні.

У свою чергу раніше політичний експерт Олексій Вороненко оприлюднив інформацію про те, що штаб Тимошенко масово завозить до Києва людей з метою зриву виборів.

«Надійшла свіжа інформація з Харкова, що підтверджено знаючими людьми з Києва. Юлія Тимошенко руками своїх штабістів і агітаторів на зарплаті збирає в Харкові бригади спортсменів з тим, щоб везти їх на Київ – під вибори. Мало того, процес вже йде повним ходом і в Київ на даний момент прибуло дві таких бригади по 30-40 чоловік. Скільки їх буде – поки невідомо», – написав Вороненко.

Він також припустив, що таким чином Юлія Тимошенко, розуміючи, що чесним шляхом їй вибори не виграти, вирішила спробувати їх зірвати.