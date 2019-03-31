Смертельний наїзд в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який бив поранених нацгвардейцев

Внаслідок ДТП загинув один військовий, двоє знаходяться у важкому стані. Поліція в Одесі затримала чоловіка, який після наїзду невідомого на нацгвардейцев, бив поранених військових.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Він втік з місця трагедії до того, як приїхала поліція і швидка. Ми шукали всю ніч і півдня — він ховався — але зараз ми його знайшли! Раніше судимий, громадянин України, який має умовний термін, одесит і мерзота! Якийсь Путілін. Затримали його. Обвинувачується за ст. 345 ч. 2 з покаранням позбавлення волі до 5 років», — заявив він.

Аваков також опублікував відео, на якому чоловік б’є поранених нацгвардейцев.