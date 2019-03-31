«Як можемо, так і заробляємо»: у Зеленського назвали причину уникнення інтерв’ю ЗМІ

Керівник студії «Квартал 95», кандидат на посаду президента Володимир Зеленскийне виступав перед журналістами на великій прес-конференції перед виборами в зв’язку з щільним графіком гастролей.

Відповідне припущення озвучив його товариш і колега по «Кварталу» Євген Кошовий, інформує Telegram-канал The Бабель. За його словами, під час передвиборної гонки Зеленський перебував у турі.

«Я не знаю. Може, він був дуже зайнятий, тому що був в турі. Ми веселили народ. Чим можемо, тим і заробляємо», – розповів Євген Кошовий. У той же час, шоумен не став відповідати на питання про те, хто буде членом команди Зеленського в разі його перемоги на виборах. Але сам кандидат на пост президента робив натяк, що міністром закордонних справ може стати екс-глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк.