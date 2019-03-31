У Фінляндії частина виборців не змогла проголосувати на виборах президента України

Фінляндії на виборах президента України не змогли проголосувати близько 10% виборців.

Станом на 17:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом) у Фінляндії на виборах президента України не змогли проголосувати близько 10% виборців із-за проблем, пов’язаних з реєстрацією списків виборців.

“На цей раз дуже погано складені списки – дуже багато не були включені у списки, навіть враховуючи те, що вони заздалегідь подавали заяви про тимчасовому консульському обліку. Згідно законодавства вони повинні автоматично потрапити в список виборців. Так само у нас близько 50 виборчих адрес, зареєстрованих в Україні, в яких виборчу адресу – це Україна, як окуповані території, так і не окуповані. На практиці це означає, що люди, які мали право голосу в Україні, зараз його позбавлені, тому що їх виборчі дільниці були перенесені у Фінляндії”, – повідомив Перців.

На його думку, такі труднощі виникають через те, що останнім часом відбувалися значні зміни при формуванні реєстру виборців. За його словами, сьогодні на виборчу дільницю прийшло близько 20 виборців, які не змогли проголосувати через те, що вони були вилучені з реєстру.

“Тому, або програмне забезпечення реєстру, або якісь інші причини, які сприяли тому, що близько 10% виборців, що прийшли до нас, не змогли проголосувати, тому що вони були не синхронізовані з реєстрами МЗС і так само, мені здається, сталося з українським реєстром, що дуже на жаль, є не відповідна обробка даних формування реєстру виборців”, – сказав він.