З’явилися фото, як представник Порошенко підкуповував виборців у Київській області

У Боярці Київської області зафіксовані факти підкупу виборців представником Порошенко.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці “СтопГнида”.

“Люди збиралися по десяткам і відзначалися в списках, недалеко від виборчих дільниць і йшли голосувати. Особа, отмечавшее виборців у списках, ідентифіковано і виявилося десятником #Сітки Порошенко (системи підкупу виборців – прим. ред.)”.

Спостерігачі склали акт про виявлення порушення вимог Закону України “Про вибори Президента України”. За даним фактом викликали поліцію. Зловмисникам загрожує Кримінальна відповідальність згідно з частиною першою статті 160 Кримінального кодексу України у вигляді обмеження волі до двох років.