Велика кількість “мертвих душ”: у штабах заявили про нові порушення на виборчих дільницях

Члени команди Володимира Зеленського заявили, що фіксують тисячі порушень виборчого законодавства, повідомлення про які надійшли до них на гарячу лінію.

“Фіксуємо велика кількість “мертвих душ”. Можливо, вони будуть використовуватися в якості маніпуляції. Ще є підвезення. Швидше за все, використовується адміністративний ресурс. Фіксується наявність так званих “контролерів”. Це може свідчити, що працюють так звані “сітки”, – зазначив спікер команди кандидата Дмитро Разумков.

За словами Разумкова, повідомлення про порушення передаються в поліцію. “Близько 100 вже в процесі передачі в поліцію або вже передали в поліцію”, – додав Разумков.

Також в команді Зеленського знайшли один виборчу дільницю з вісьмома спостерігачами від Петра Порошенка, що у 2 рази перевищує квоту, встановлену законом.

“Але основний обсяг фальсифікацій спостерігається або під кінець дня голосування або після закриття дільниць”, – резюмував Разумков.

Крім того, в штабі Зеленського повідомили, що їхні спостерігачі на виборчих дільницях піддаються буллингу за використання бейджів, виконаних у стилістиці виборчої кампанії кандидата, однак самі члени команди “Зе” ніяких порушень в цьому не бачать.

У той же час у штабі Петра Порошенка особливих порушень не бачать. “По всій країні спокійна ситуація”, – заявив народний депутат Сергій Алексєєв на брифінгу, передає кореспондент “Апострофа”.

“У Києві зафіксовані порушення на ОВК 216 – підписи осіб у списках виборців робилися ручкою з чорнилами, що зникають. У Херсонській області на ОВК 185 були виявлені зіпсовані бюлетені зі штампом “вибув” навпроти кандидата Олександра Мороза. Були підвезено нові бюлетені. У Київській області на ОВК 94 зафіксований підвезення людей, можливо, для провокацій. Луганська область, ОВК 112 – підвезення виборців. Запоріжжя, ОВК 76 – видача 10 бюлетенів одному виборцю. Запоріжжя, ОВК 82 – підвезення виборців. Більше гучних порушень станом на 16.00 немає”, – повідомив Алексєєв.