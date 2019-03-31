Соціолог розказала скільки коштуватиме українцям проведення екзит-полу

Провести екзит-пол в Україні на поточних виборах президента України коштує приблизно 200 тис. доларів.

За її словами, провести екзит-пол коштує приблизно 200 тис. доларів.

«Перший тур, якщо говорити узагальнено, коштує 200 тисяч доларів. Це і зарплата, і організація та транспортні витрати», — розказала вона.

Вона також зазначила, що о 19:45 розпочнеться прес-конференція, а о 20:00 буде оприлюднено інформацію. Вона зазначила, що раніше інформація про дані опитування оприлюднена не буде.

Додамо, Національний екзит-пол на виборах 2019 проведуть три соціологічних центру. Зокрема, мова йде про фонд «Демократичні ініціативи», КМІС і Центр Разумкова.

Бекешкіна раніше повідомляла, що більшість громадян довіряють результатам екзит-полів, які будуть проведені на виборах президента. У тієї ж годину не довіряють даним опитувань 35% виборців.