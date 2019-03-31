Саакашвілі закликав всі партії підтримати Зеленського «без всяких попередніх умов»

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі закликав «усі демократичні сили підтримати Володимира Зеленського без всяких попередніх умов» на виборах президента.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook.

«Володимир Зеленський – наступний президент України! Закликаю всі демократичні сили підтримати без всяких попередніх умов. Рух Нових Сил буде боротися проти фальсифікацій і за перемогу президента Зеленського!» — написав Саакашвілі.

Сам він перебуває за кордоном, оскільки був позбавлений українського громадянства.

Нагадаємо, за даними чотирьох основних екзит-полів, Володимир Зеленський набрав у першому турі від 29,2% до 30,7% голосів виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня. Суперником Зеленського стане чинний президент Петро Порошенко, який набрав у першому турі від 17,8% до 19,1% голосів.