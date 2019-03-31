В Канаді для голосування на виборах президента України зареєструвалася рекордна кількість виборців

У Канаді на виборах президента України зареєструвалася рекордна за всі роки кількість виборців — 7 тисяч.

«7 тисяч українців зареєструвалися, для того щоб проголосувати на виборах цього року. Цілком може бути що це буде рекордна кількість за всю історію», — сказав Шевченко в своєму коментарі.

Також він зазначив, що в канадському місті Едмонтон відкрилася нова ділянка для голосування і ці вибори дуже важливі.

«У нас є історичний момент, тому що крім ділянок, які ми як завжди відкрили у Оттаві і Торонто, ми вперше відкрили ділянку в Едмонтоні, де від минулої осені у нас є Генеральне консульство. Тобто, це люди, які десятиліттями не брали участі у виборах», — зазначив український посол.