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У Харківській області чоловік споїв і зґвалтував школярку

31.03.2019

У Харківській області чоловіка підозрюють у зґвалтуванні восьмикласниці. Про це повідомили в правоохоронних органах.

Інцидент стався в одному з сіл Шевченківського району. У поліцію звернулася жінка 1983 року народження і повідомила, що її 14-річну доньку після спільного вживання спиртних напоїв за нежитловим будинком зґвалтував місцевий житель.

Силовики вилучили з місця події речові докази (в тому числі – спідня білизна і пляшки з-під алкоголю) та затримали 32-річного підозрюваного. Кримінальне провадження відкрито за статтею 152 КК України («зґвалтування»).

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